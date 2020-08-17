Тренер назвал главную трудность "Шахтера", вспомнив о войне России против Украины

Накануне полуфинала Лиги Европы против "Интера" главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что невозможность проведения домашних матчей на "Донбасс Арене" из-за войны России против Украины является главной трудностью для его команды.

"Это наша главная трудность. Мы представляем Донецк и, я считаю, всю Украину. На сегодняшний день матч против "Интера" является самым важным в моей тренерской карьере", – цитирует Каштру издание Marca.

Тот факт, что итальянский клуб является явным фаворитом полуфинала против "Шахтера", никак не повлияет на игру, считает португальский специалист.

"Игра происходит на футбольном поле и не зависит от ставок. Футбол – это бизнес. Но для нас это не имеет значения, поскольку нас интересует только соперник и наше выступление в матче с ним. Если большинство людей считают "Интер" фаворитом, то так тому и быть", – добавил Каштру.

Напомним, что полуфинал Лиги Европы между миланским клубом и "Шахтером" состоится в понедельник, 17 августа. Букмекеры оценили вероятность выхода украинской команды в финал турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, определился возможный соперник "горняков" в решающем матче Лиги Европы.

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