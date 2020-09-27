Тренер "Миная": могли гонять "Динамо" по Украине

Главный тренер "Миная" Василий Кобин, комментируя матч против "Динамо" в 4-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге, признался, что добровольно согласился на перенос матч в Киев.

По словам экс-футболиста "Шахтера", принимая это решение, он руководствовался теми мыслями, что для имиджа Украины нашу страну должны представлять два клуба в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Действительно, мы могли гонять динамовцев по стране, тем более они уставшие после игры с "Гентом", но я пошел на такой шаг не потому, что кто-то позвонил мне, а по чисто человеческое желание помочь команде лучше подготовиться к важной игре в Лиге чемпионов. Для нашей команды, наоборот, это даже лучше, поскольку у нас много молодых игроков, которые не выступали на уровне Премьер-лиги. И для них приезд в Киев и матч на легендарном стадионе, где играли легендарные футболисты, пойдет только на пользу", – цитирует Кобина пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Минай" – "Динамо" прошел на столичном НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 0:4.