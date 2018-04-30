Тренер "Ливерпуля" психанул и ушел из клуба перед полуфиналом Лиги чемпионов

Бессменный помощник главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Желько Бувач неожиданно покинул клуб незадолго до ответного полуфинала Лиги чемпионов с "Ромой". Причиной ухода 56-летнего боснийского специалиста стал конфликт с немецким наставником "красных".

По данным британского издания Daily Record, в последнее время отношения между Бувачем и Клоппом серьезно обострились. Тренеры не общались друг с другом во время матчей. Кроме того босниец не допускался до тактических занятий. Клопп и Бувач работали бок о бок с 2001 года. Их сотрудничество выдержало семи лет в "Майнце" (2001-2008) и столько же – в дортмундской "Боруссии" (2008-2015).

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