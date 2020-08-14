Тренер "Лейпцига" установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

33-летний наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн обыграл "Атлетико" Диего Симеоне и стал самым молодым тренером, которому удавалось вывести свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее этот рекорд принадлежал французу Дидье Дешаму, который вывел "Монако" в 1/2 финала ЛЧ в сезоне 2003/04 в возрасте 35 лет.

Отметим, что Нагельсманн моложе, чем главные звезды современного футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду. Кроме того, его "Лейпциг", который был основан в 2009 году, стал самой молодой командой в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

Юлиан Нагельсманн моложе, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду Instagram 433

Под руководством немецкого специалиста "быки" заняли третье место в Бундеслиге 2019/20, пропустив вперед дортмундскую "Боруссию" и "Баварию".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/2 ЛЧ команда Нагельсманна сыграет против ПСЖ, который совершил невероятный камбэк в четвертьфинальном поединке против "Аталанты".