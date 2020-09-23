Тренер команды Ярмоленко заразился коронавирусом

Главный тренер "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко Дэвид Мойес и два футболиста команды, Исса Диоп и Джош Каллен, заразились коронавирусом.

Как сообщает издание SkySports, положительные результаты тестов оказались в распоряжении клуба незадолго до начала матча Кубка английской лиги против "Халл Сити". Наставник "Вест Хэма" и оба игрока, которые должны были выйти на поединок в стартовом составе, были вынуждены незамедлительно уехать домой и самоизолироваться на 10 дней. Болезнь у них протекает бессимптомно.

Дэвида Мойеса на бровке заменил его помощник Алан Ирвин. Под его присмотром лондонский клуб разгромил своих соперников со счетом 5:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко провел суперматч против "Халл Сити", отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.