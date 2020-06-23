Тренер "Колоса" рассказал о беспределе в матче с "Динамо": итоги спорта 22 июня

Александр Чеканов Футбол 09:11, 23.06.2020 Обновлено: 09:36, 23.06.2020

Киевское "Динамо" в скандальном матче 27-го тура УПЛ обыграло "Колос" из Коваливкы, а волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные итоги понедельника, 22 июня.

Кроме того, тренер "Колоса" Руслан Костышин возмутился судейством в матче с "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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