Главный тренер грозненского "Ахмата", почетным президентом которого является глава Чечни Рамзан Кадыров, Игорь Шалимов назвал дармоедами россиян, которые просят помощи у государства в условиях коронавируса.

"Те, кто реально делают важные вещи для нас, они получают деньги. Если ты дармоед, который хочет получать деньги, но ничего не делать, то это твой выбор, выбирай другую профессию. Давайте начнем с бомжей. Они живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж, поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать?" – сказал Шалимов у себя в Instagram, но уже удалил видео. Теперь оно появилось на YouTube-канале Usachev TV.

Игорь Шалимов Soccernews.ru

Пользователи сети возмутились, увидев заявление тренера "Ахмата", и начали выражать свой гнев в комментариях.

"Такое тупое существо, как Валуев, Карелин, Хоркина и прочие безмозглые спортсмены", "Начни с себя, Шалимов! Ты в руках лопаты не держал! Закончится ваша кормушка скоро, сам первый заноешь на всю страну", "У меня нет культурных слов для описания таких людей", "Бесполезное существо решило пропиариться с последнего места в чемпионате России".

Отметим, что "Ахмат" занимает последнюю строчке в РПЛ, набрав 20 очков после 22 туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с критикой в адрес правительства России из-за нехватки помощи во время коронавируса высказывались комментаторы Василий Уткин и Геннадий Орлов.

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