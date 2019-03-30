Тренер избил футболиста своей команды после спарринга

Форвард армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване обвинил тренера своей команды Абраама Хашманяна в избиении и расистских оскорблениях. По словам футболиста, он несколько раз потерпал от своего наставника.

Впервые Хашманян залепил ему пощечину 2 марта после проигрыша. Тренер объяснил свое поведение тем, что Зване улыбался, несмотря на результат. Однако спустя три недели после товарищеского поединка форварду снова досталось от тренера.

"После игры Абраам пришел ко мне в комнату и позвал меня, мало того, что кричал "глупый, бесполезный, черный иностранец", так еще и затем дал пощечину и ударил меня. Я начал толкать его, некоторые футболисты увидели происходящее и остановили тренера. Мне было больно, и я был шокирован, что тренер может ударить игрока. Хуже всего то, что он пришел в мою комнату и избил меня, потому что я всегда молчал", - цитирует Зване Armfootball.

Мпумелело Дадибой Зване

Футболист хотел обратиться в больницу после инцидента, но ему не дали этого сделать.

"Я не стал драться, попросил отвезти меня в больницу. Мне было больно, но мне не разрешили. Врач клуба прописал таблетки обезболивающие, у меня болели шея, левый глаз и челюсть. Я обратился в федерацию, мне позвонили, я дал показания, рассказал, что случилось. Они сказали, что расследуют инцидент. Сейчас жду. Если федерация не поможет, я сразу отправлю свое дело в ФИФА", - рассказал о своих намерениях форвард "Арарата".

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский нападающий Себастьян Дриусси высказался о своем опыте выступления в России. Форвард "Зенита" заявил, что не может достичь желаемого уровня в российском чемпионате.

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