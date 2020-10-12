Тренер Испании сравнил Украину с Ferrari перед матчем Лиги наций

Михаил Морозов Футбол 16:09, 12.10.2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сравнил Украину с Ferrari во время пресс-конференции в преддверии матча четвертого тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский".

Такой ответ прозвучал после слов одного из украинских журналистов, который отметил высокую скорость игры наших соперников и упомянул название марки знаменитых итальянских автомобилей. Он спросил у Энрике, какую машину ему напоминает украинская сборная.

"Еще один Ferrari. Мы, как и все остальные, обычно оцениваем каждую команду отдельно, анализируем определенных футболистов, поэтому могу сказать, что Украина – интересный коллектив, который сохраняет верность своей манере игры и придерживается определенных принципов. Именно это помогает команде достигать своих целей", – заявил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций между Украиной и Испанией, который состоится во вторник, 13 октября. Ранее наша команда получила результаты тестов на коронавирус.

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