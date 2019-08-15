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Тренер - испанец? Стало известно о решении руководства "Динамо"

2.3т Читать материал на украинском

Экс-помощник Александра Хацкевича в "Динамо" испанский специалист Висенте Гомес продолжит работу в клубе, несмотря на заявление руководства об увольнении главного тренера и всего штаба.

По информации FC Dynamo Nation, если поиски нового наставника "бело-синих" затянутся, то Висенте Гомес будет тренировать команду в качестве исполняющего обязанности.

Висенте Гомес (справа)

Висенте Гомес (справа)

ФК "Динамо"

Новости
Отставка Хацкевича: прогноз на следующего тренера Динамо

Ближайший матч "Динамо" проведет 24 августа - дома против "Олимпика" в 5-м туре УПЛ.

Напомним, ранее появилась информация, что в "Динамо" якобы уже определились с наставником - им станет Алексей Михайличенко, который тренировал киевлян в 2002-2004 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера "Динамо".

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Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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