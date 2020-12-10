Тренер "Интера" сорвался на журналистке после ничьей с "Шахтером" в ЛЧ

Главный тренер "Интера" Антонио Конте не скрывал своего разочарования после ничьей в матче последнего тура Лиги чемпионов против "Шахтера", которая привела к вылету миланцев из еврокубков.

Он заявил, что команда отдала все силы для достижения положительного результата, но его подопечных подвела реализация. Итальянец также остался недоволен судейством в некоторых поединках.

"Команда полностью отдалась игре. Удивительно, что за два матча, на протяжении которых мы доминировали над "Шахтером", нам ни разу не удалось забить. Нам не хватало голов в этой Лиге чемпионов и не везло с судьями и системой VAR (видеоассистент арбитра). Если вернуться к тем эпизодам и их пересмотреть… Несмотря на это, у нас были шансы, но если ты не забиваешь, то не выигрываешь", – цитирует слова Конте издание Football-Italia.

Журналистка телеканала SkySports Анна Билло нарвалась на резкий ответ итальянского специалиста после того, как спросила, почему его подопечным не удалось выиграть у "Шахтера" ни в одном из двух матчей, хотя за несколько месяцев до этого "Интер" разгромил "горняков" со счетом 5:0 в полуфинале Лиги Европы.

"Донецкий клуб перестроил свою тактику, чтобы нейтрализовать наши сильные стороны. Они проиграли 0:5, поэтому и изменились. Думайте, прежде чем задавать вопросы!" – обратился Конте к журналистке.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" добыл ничью в решающем матче ЛЧ с "Интером" и вышел в Лигу Европы. "Горняки" показали эмоции из раздевалки после поединка.