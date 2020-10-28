Тренер "Интера" оценил ничью с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Интера" Антонио Конте нашел положительные моменты в ничейном матче второго тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Итальянский наставник заявил, что его команда показала хороший футбол и заслужила победу в поединке. Он отметил, что игра "горняков" была очень похожа на ту, которую они показали в выездной встрече с мадридским "Реалом" в первом туре ЛЧ.

"Я думаю, что есть и положительные моменты после этого матча. Мы играли с правильными интенсивностью и намерениями. Мы доминировали, но были неудачливы. У нас были шансы забить, мы хорошо выступили в обоих таймах. Не забывайте, что у "Шахтера" есть важные технические качества, но нам жаль, поскольку мы заслужили победу. Мы на правильном пути, у нас правильный менталитет. Я видел их матч с "Реалом" на прошлой неделе, и сегодня они сыграли так же", – цитирует слова Конте Football-Italia.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ничью "Шахтера" с "Интером" прокомментировал тренер "горняков" Луиш Каштру, а защитник итальянцев назвал этот результат позором.