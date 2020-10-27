Тренер "Интера" о победе "Шахтера" над "Реалом": я не был удивлен счетом

Главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что не удивился победе "Шахтера" в выездном матче с мадридским "Реалом" в первом туре Лиги чемпионов.

Он объяснил это тем, что "горняки" являются сбалансированной командой, за которую выступают высококлассные футболисты. Итальянский специалист также вспомнил полуфинал Лиги Европы, в котором его подопечные разгромили украинский клуб со счетом 5:0.

"Я не был удивлен счетом в Мадриде, ведь "Шахтер" – это очень сильный соперник и хорошая команда. Мы играли с ними в полуфинале Лиги Европы. Тогда мы провели отменный матч и победили, однако я очень хорошо помню потенциал "Шахтера". Это очень целостная и сбалансированная команда с классными игроками и высоким уровнем футбола", – цитирует слова Конте сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между "Шахтером" и "Интером" во втором туре Лиги чемпионов состоится во вторник, 27 октября. Ранее "горняки" представили свою заявку на матч.