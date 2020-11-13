Тренер Германии о матче с Украиной: нам нужно будет выйти за пределы возможностей

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Йоахим Лев

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что его команде будет крайне непросто достичь успеха в матче пятого тура Лиги наций против Украины.

Он отметил быстрых и техничных атакующих футболистов нашей сборной, а также организованную игру подопечных Андрея Шевченко в обороне. По его словам, для победы над Украиной его команде нужно будет выйти за пределы возможностей и сыграть с максимальной страстью.

"Нам нужно будет преодолеть невероятное сопротивление для победы над Украиной. По сравнению с матчем в Киеве в их состав вернулись основные игроки. Они победили Испанию и Швейцарию, и это не случайно. У них есть много быстрых и техничных футболистов, которые умеют контратаковать. Но они также умеют хорошо защищаться и опекать соперников. Испания не смогла победить, потому что пропустила быстрый выпад и не создала ничего у чужих ворот. Нашей команде нужно выйти за пределы возможностей и сыграть с максимальной страстью", – цитирует слова Лева Немецкая футбольная ассоциация.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между командами состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе "РБ Арена" в Лейпциге.

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