Тренер "Гента" прокомментировал поражение от "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов

Выполняющий обязанности главного тренера "Гента" Вим де Декер поговорил с журналистами после поражения в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против "Динамо" (1:2).

Как сообщается на официальном сайте киевской команды, наставник бельгийцев заявил, что его подопечные совершили ошибки, которыми умело воспользовался украинский клуб.

"Перед матчем мы обговорили все сильные стороны соперников, все ошибки, которые мы можем совершить и те ошибки, которые мог совершить противник. Но то, чего мы хотели избежать, сбылось на поле. Мы знали, что "Динамо" – команда, которая будет поджидать наши ошибки и постарается воспользоваться ними, что они и сделали, забив два гола", – сказал Де Декер.

Он также отметил, что его команда входила во второй тайм с большими надеждами, но удаление Романа Безуса сильно повлияло на ход матча.

"Мы должны были больше верить в себя. Мы могли сыграть намного лучше, однако создавали недостаточно свободных зон для наших игроков. Спустя какое-то время ситуация на поле улучшилась, мы сравняли счет и у нас были большие надежды на второй тайм. Но мы снова наделали ошибок. Вслед за желтой карточкой наш игрок получил красную, и мы остались в меньшинстве. Мы упустили много возможностей чтобы добиться хорошего результата", – подытожил Де Декер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наставник "Динамо" Мирча Луческу оценил игру команды в поединке с "Гентом".