Тренер "Гента" поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в ЛЧ

Исполняющий обязанности главного тренера "Гента" Вим де Декер высказался о предстоящем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо", который состоится в среду, 23 сентября.

Как сообщает издание nieuwsblad.be, временный наставник бельгийцев назвал киевлян серьезной командой, в которой собраны сильные, опытные и молодые футболисты. Несмотря на это, де Декер считает, что его клуб имеет шанс добиться положительного результата в игре с "Динамо".

""Динамо" является очень серьезной командой. Они очень организованно и компактно играют в обороне, а их состав – отличный сплав молодости и опыта. Нас ждет тяжелый поединок, но я уверен, что у нас есть шанс", – заявил де Декер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свои ожидания от поединка высказал президент "Динамо" Игорь Суркис.