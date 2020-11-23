Тренер "Гента" о Яремчуке: он приехал из сборной Украины напуганным

Главный тренер "Гента", за который выступает Роман Яремчук, Вим Де Декер заявил, что украинец испытывает определенные психологические проблемы после возвращения из национальной сборной.

Бельгийский специалист заявил, что многие футболисты, которые переболели коронавирусом, ведут себя не так, как это было до заражения. Что касается нашего соотечественника, то у него был обнаружен COVID-19 после возвращения из расположения украинской команды.

"Мы постоянно сдаем тесты и делаем все, чтобы не дать коронавирусу проникнуть в нашу команду. Каждый раз мы со страхом ждем новые результаты анализов. Есть и другой психологический аспект: Яремчук вернулся напуганным из сборной Украины, где было зафиксировано много случаев заболевания. Мы не знаем, как именно болезнь повлияет на игроков. Я вижу, что после возвращения они ведут себя не так, как прежде", – цитирует слова Де Декера издание Voetbal24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что коронавирус оставляет следы, о которых не говорят мировые лидеры.