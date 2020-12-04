Тренер "Гента" о судействе украинки Монзуль в ЛЕ: я такого еще не видел

Главный тренер "Гента" Вим Де Декер остался крайне недоволен решением украинской судьи Екатерины Монзуль запретить игроку команды Вадису Одидже-Офоэ выйти на замену в матче Лиги Европы против "Слована".

Как сообщает издание Sporza.be, футболист получил микротравму во время разминки, поэтому было принято решение заменить его в стартовом составе. "Генку" удалось договориться о его выходе на поле с УЕФА, однако наша соотечественница отменила замену, поэтому игроку, вместо которого должен был выйти Одиджа-Офоэ, пришлось продолжать поединок.

"Перед матчем у Вадиса были проблемы со стопой, а ранее с икроножной мышцей, поэтому мы решили не рисковать и выпустить в стартовом составе Дорша. Одиджа-Офоэ сел на трибуне, поскольку на лавке для запасных не было свободных мест. После множества попыток нам удалось дозвониться в УЕФА и получить разрешение на выход Вадиса на поле, однако судейская бригада отменила эту замену. Я такого еще не видел, особенно на таком уровне", – рассказал о ситуации Де Декер.

Матч, который обслуживала Монзуль и ее бригада, закончился сенсационной победой "Слована" со счетом 2:1. Наша девушка-арбитр показала семь желтых карточек.

Единственный гол "Гента" в поединке забил украинец Роман Яремчук, а решающий мяч на свой счет записал другой наш соотечественник Тарас Качараба. Бельгийский клуб проиграл все пять матчей на групповой стадии Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина вошла в историю Лиги наций благодаря работе Монзуль на одной из игр турнира.