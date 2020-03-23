Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета заявил, что уже полностью вылечился от коронавируса, и рассказал, как он себя чувствовал в период заболевания.
"Сейчас я отлично себя чувствую. Я думаю, что полностью восстановился. Уже через три-четыре дня мне стало лучше, силы вернулись ко мне, а симптомы заболевания остались позади", – цитирует слова Артеты издание Evening Standard.
Микель Артета
Он также вспомнил, как развивались события после его заражения.
"Все произошло очень быстро. Во вторник (10 марта – Ред.) я не очень хорошо себя чувствовал. Мне позвонили из совета директоров и сообщили, что владелец "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис, с командой которого недавно играл "Арсенал", сдал позитивный тест на коронавирус. В среду мне сделали анализ, а в пятницу подтвердилась информация о моем заражении", – рассказал Артета.
Как сообщал OBOZREVATEL, Евангелос Маринакис, который является владельцем греческого "Олимпиакоса" и английского "Ноттингем Форест", сдал позитивный тест на коронавирус после посещения матчей обеих своих команд на территории Англии.
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