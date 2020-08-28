Тренер "Динамо" рассказал о поступке Срны, после победы в Суперкубке Украины

Тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал, что первым с победой в Суперкубке Украины его поздравил Дарио Срна.

В интервью vecernji.hr Вукоевич отметил, что они с Дарио часто проводят время вместе, несмотря на соперничество на футбольном поле.

"Это был джентльменский поступок Срны. Мы с Дарио часто вместе проводим время, когда позволяют наши обязанности в клубе. Неважно, что мы соперники по клубам, Срна поздравил меня в Киеве", – сказал Вукоевич

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"Босс был очень счастлив. Он был рад, что обыграл свой бывший клуб. Он похвалил нас за ту работу, что мы сделали на тренировках за этот месяц", – подытожил Огнен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины.

XVII розыгрыш впервые в своей истории прошел в Киеве на НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 1:3.

Позже было опубликовано видео голов этой встречи.