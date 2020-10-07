Тренер "Динамо" о Шапаренко: не имеет права допускать детские вольности

Главный тренер "Динамо" U-21 Юрий Мороз считает, что полузащитнику киевлян Николаю Шапаренко стоит больше внимания уделять своим эмоциям.

По мнению тренера, молодой хавбек, как игрок национальной сборной, не имеет права допускать какие-либо детские вольности.

"С него спрос в два раза больше, в три, в четыре раза больше, чем с кого-то другого, кто находится на футбольном поле. Он должен соответствовать этому высокому уровню. Опять же, имеется в виду не звездная болезнь, а определенный юношеский задор. Футболисты порой забывают и думают "Да, я уже чего-то там достиг". Нет. Все начинается с нуля каждый сезон и Коля в этом плане работает над собой", – заявил Мороз в эфире "СпортАрены".

Как сообщал OBOZREVATEL, Шапаренко не сыграет в первом туре Лиги наций за сборную Украины.

Полузащитник получил повреждение и покинул расположение национальной команды