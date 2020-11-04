Тренер "Боруссии" М оценил разгромную победу над "Шахтером" в ЛЧ

Главный тренер "Боруссии" из Менхенгладбаха Марко Розе после разгромной победы над донецким "Шахтером" в третьем туре Лиги чемпионов не стал обсуждать украинскую команду.

По его мнению, подопечные Луиша Каштру могли не ожидать от немецкого клуба такой игры. Наставник "Боруссии" М считает, что в ответной встрече "горняки" покажут совсем другой футбол.

"Не берусь ни обсуждать, ни судить нашего соперника. Единственное, что могу сказать, вполне может быть, что "Шахтер" ожидал от нас не ту игру, которую мы показали. Думаю, через три недели в Менхенгладбахе "горняки" покажут совершенно другую игру. Именно победа была заслуженной. Мы забили немало красивых голов. Особенно меня впечатлил второй и третий. Что до соперника, то у него многое не получилось. 6:0 – необычный счет для "Шахтера", именно потому я считаю, что ответная игра будет другой", – цитирует слова Розе официальный сайт "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение от "Боруссии" М в Лиге чемпионов.