Тренер "Болоньи" о трансфере "нового Шевченко": теперь все зависит от "Динамо"

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович прокомментировал возможный переход нападающего "Динамо" Владислава Супряги в его команду.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, наставник итальянского клуба заявил, что надеется на подписание украинца, и отметил, что сейчас все зависит от решения киевлян.

"Каждый тренер рад возможности усилить состав, и есть времена, когда это получается или не получается. Моя работа заключается в подготовке футболистов, которые есть в моем распоряжении. Я доверяю руководству команды. Мы сделали все, что могли для покупки Супряги, теперь все зависит от "Динамо"", – рассказал Михайлович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Болонья" повысила предложение по украинцу на 2 миллиона евро. Наставник киевского клуба Мирча Луческу хочет заменить нападающего на бразильца.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который в прошлом играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга может стать "новым Шевченко".