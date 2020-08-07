Тренер "Базеля" прокомментировал битву с "Шахтером" в ЛЕ

Александр Чеканов Футбол 19:58, 7.08.2020

Главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер с опаской ждет противостояния с донецким "Шахтером" в четвертьфинале Лиги Европы.

Опытный австрийский специалист назвал чемпионов Украины очень сильным соперником, у которого много индивидуально сильных игроков.

"С "Шахтером" нам будет важно защищаться всем вместе: надеюсь, очевидно, что нам предстоит пройти еще один раунд. Мы знаем, что "Шахтер" – очень сильный и непростой соперник, потому что они быстрые и очень сильные с технической точки зрения", – цитирует Коллера Tutto Mercato Web.

Напомним, поединок "Шахтер" – "Базель" состоится 11 августа в Гельзенкирхене.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вошли в число лучших команд в истории Лиги чемпионов

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