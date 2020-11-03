Тренер "Барселоны" раскрыл цели команды на матч с "Динамо" в ЛЧ

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что его команда попытается показать атакующий футбол в матче с "Динамо" в третьем туре Лиги чемпионов.

Во время пресс-конференции перед поединком, который должен состояться в среду, 4 ноября, нидерландский специалист отметил, что победа над украинским клубом крайне важна для каталонцев. Наставник "сине-гранатовых" также затронул тему коронавируса в составе киевлян.

"Мы хотим показать хороший футбол, создать большое количество моментов для взятия ворот и одержать домашнюю победу. Нам нужно продолжать выигрывать для построения правильной динамики. Мы знаем, что "Динамо" столкнулось с проблемами из-за коронавируса. Этим утром они сдали дополнительные тесты, и теперь мы все ждем результатов. Я не знаю правил УЕФА, но надеюсь, что матч состоится завтра", – цитирует слова Кумана издание AS.

Как сообщал OBOZREVATEL, названо условие, при котором поединок "Барселоны" и "Динамо" могут перенести.