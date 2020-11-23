Тренер "Барселоны" оценил "Динамо" перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман ожидает непростого матча с киевским "Динамо" в четвертом туре Лиги чемпионов.

Об этом сам наставник "блаугранас" заявил на пресс-конференции перед игрой 24 ноября. По словам нидерландского специалиста, поединок третьего тура на "Камп Ноу" показал, что украинские футболисты способны доставить соперникам массу проблем.

"Мы играем для того, чтобы выиграть любой матч. "Динамо" – хороший соперник, который неплохо играл в Барселоне. Нам нужно подготовиться для того, чтобы выиграть у них. Этот матч – важный шаг для выхода из группы. Наверное, на киевлян повлияло то, что у них не было много футболистов из-за коронавируса в прошлом матче. Но главное – интенсивность игры команды, чтобы все хотели играть", – цитирует Кумана "Динамомания".

Напомним, в Барселоне ослабленное киевское "Динамо" проиграло 2:1. При этом команда Мирчи Луческу не могли рассчитывать сразу на десятерых футболистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, каталонская "Барселона" назвала заявку на матч с киевским "Динамо", в которую не вошел звездный Лионель Месси.