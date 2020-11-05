Тренер "Барселоны" о победе над "Динамо": заслуживали меньшего, но выиграли

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высоко оценил игру "Динамо" в матче третьего тура Лиги чемпионов, который закончился домашней победой каталонцев со счетом 2:1.

Он признал, что его команда, возможно, не заслужила победы в этом поединке. По его словам, киевляне создали больше моментов, чем должно было быть.

""Динамо" – это очень конкурентная команда, которая уверенно себя чувствовала. Могла быть ничья, но тер Штеген чудесно себя проявил, несмотря на много выходов один на один. Марк-Андре показал, что он великий вратарь. Хорошо играл не только наш вратарь, голкипер киевлян тоже действовал отлично. Иногда ты заслуживаешь большего. Может, мы заслуживали меньшего, но выиграли. Знаем, какие моменты нужно улучшить. Дали слишком много пространства сопернику и много играли без мяча. В конце концов мы победили, но нужно признать, что наш соперник создавал больше опасности, чем должно было быть", – цитирует слова Кумана официальный сайт "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее игру с "Барселоной" прокомментировал тренер киевского клуба Мирча Луческу.