Тренер АЗ прокомментировал поражение от "Динамо" в квалификации ЛЧ

Тренер АЗ Арне Слот заявил, что его команда сыграла два разных тайма в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".

"Главная причина в разных таймах от АЗ – это быстрый пропущенный гол во второй половине. После этого "Динамо" отошло назад и смогло сыграть на контратаках в зонах, которые мы открывали. Нам стало играть гораздо сложнее. Первую половину матча мы доминировали, но нам немного не повезло. Чего не хватило, так это реализации своих моментов. А также нельзя терять мяч в такой опасной близости к воротам, как это было в случае с первым голом", – цитирует слова Слота издание Tribuna.

Он также отметил "достаточно сильную" игру "Динамо" в поединке против его команды и заявил, что пока не может оценить перспективы киевлян в случае выхода в групповой этап ЛЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер украинского клуба Мирча Луческу поделился мнением о победе над АЗ со счетом 2:0.