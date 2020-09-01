Тренер АЗ о матче с "Динамо" в Украине: мы соблюдаем правила карантина

Главный тренер нидерландского АЗ Арне Слот спокойно воспринимает выезд в Киев на матч "Динамо" в Лиге чемпионов, несмотря на то, что власти страны внесли Украину в красную карантинную зону.

Об этом он заявил в комментарии NH Sport. По его словам, в клубе внимательно следят за тем, чтобы не допустить заражения коронавирусом футболистами и персоналом.

"Мы едем туда в совершенно иных условиях, чем когда речь идет просто об отпуске. Когда мы едем на еврокубковый матч, мы всегда хорошо защищены. Мы уже соблюдаем своего рода правила карантина, когда у нас есть встречи еврокубков", – сказал Слот.

Напомним, игра "Динамо" – АЗ запланирован на 15-16 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заявили о возможном переносе поединка "Динамо" с АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в Польшу.