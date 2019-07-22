Тренер "Аталанты" восхитился лидером сборной Украины

Джан Пьеро Гасперини – главный тренер итальянской "Аталанты", куда недавно перебрался один из лидеров национальной сборной по футболу Руслан Малиновский, рассыпался в комплиментах украинскому полузащитнику и рассказал, как команда готовится к дебютной Лиге чемпионов.

"Мне нравится эта команда. Вижу, конечно, что игроки уже подустали из-за напряженных занятий, однако все ощущают немалый энтузиазм перед сезоном", – заявил наставник в интервью клубному каналу.

Руслан Малиновский на предсезонном сборе

Говоря о новичке команды – украинском полузащитнике Руслане Малиновском, Гасперини особо отметил сильные стороны футболиста

"Если говорить о Руслане, то заметно, что мы приобрели индивидуально невероятно сильного игрока, невзирая на физические кондиции и тот факт, что он в новых команде и городе.

Малиновский завоевал титул чемпиона с "Генком", играет за сборную Украины и, наверное, был лучшим футболистом Бельгии в прошлом сезоне", – отметил главный тренер итальянской "Аталанты".

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес поприветствовал новичка команды украинского полузащитника Руслана Малиновского.

На своей странице в Instagram аргентинец в stories написал на украинском языке: "Ласкаво просимо", а также прикрепил фото с Русланом и отметил его.

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