Тренер "Анжи" матом заглушил интервью соперника: видео попало в эфир

Старший тренер российского футбольного клуба "Анжи"

Арсен Акаев

был настолько недоволен судейством после игры с "Уралом", что его крики заглушили интервью наставника команды соперника - Александра Тарханова.

Часть слов во время флеш-интервью Тарханова была прервана потоком нецензурной брани. Единственное цензурное высказывание, попавшее в эфир, было: "Ты что, вне игры не видел?"

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Лайнсменами были Роман Усачев и Константин Шаламберидзе.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее знаменитая теннисистка обматерила тренера и разбила ракетку во время матча.