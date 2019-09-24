Требуется операция: в "Динамо" рассказали о травме основного игрока

Главный врач киевского "Динамо" рассказал о состоянии здоровья защитника команды Никиты Бурды, получившего травму 22 сентября в матче УПЛ с полтавской "Ворсклой".

Никита Бурда (слева) ФК "Динамо"

По словам врача Леонида Миронова, футболиста ожидает артроскопическая операция в связи с повреждением коленного сустава.

"Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему требуется диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава. Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать степень и характер внутрисуставного повреждения и сроки восстановления, о которых будет сообщено позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата", — сказал Леонид Миронов в комментарии официальному сайту "Динамо".

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