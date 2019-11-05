Травмы лидеров: "Шахтер" с потерями отправился на матч Лиги чемпионов в Загреб

Во вторник, 5 ноября чемпион Украины донецкий "Шахтер" отправился в столицу Хорватии на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб).

Луиш Каштру ФК "Шахтер"

В составе украинского клуба отсутствуют хавбеки Евгений Коноплянка и Манор Соломон, у которых ранее были выявлены повреждения. Однако в списке есть Марлос, испытывавший проблемы со здоровьем, сообщает пресс-служба "горняков".

Всего наставник "Шахтера" Луиш Каштру взял с собой на игру 20 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Болбат, Додо, Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон.

Форварды: Дентиньо, Мораес, Даниил Сикан

Матч "Динамо" (Загреб) – "Шахтер" (Донецк) состоится в среду, 6 ноября. Начало – в 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, обе команды после 3-х туров имеют по 4 очка и делят 2–3 места в своем квартете. "Горняки", сыграв с хорватами вничью на своем поле, сильно осложнили себе расклады в группе.

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