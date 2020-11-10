Травмированный игрок "Шахтера" о капитане "Динамо": Сидорчук поступил по-человечески

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что не держит зла на капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, подкат которого привел к его травме.

Футболист рассказал, что полузащитник киевлян принес ему извинения. Он также признался, что сначала был очень расстроен, поскольку ранее получил дебютный вызов в сборную Украины, но теперь не сможет отправиться в расположение национальной команды.

"Честно сказать, когда получил вызов, был очень доволен. Каждый футболист мечтает о таком вызове. Настроение было положительное, готов был ехать, доказывать, а когда мне сказали на 99%, что я не поеду, маленькая слеза потекла, честно могу сказать. Потом я как-то взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Надо надеяться на то, что вернусь сильнее и стану еще лучше. Это был игровой момент, у каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески – написал мне, извинился", – цитирует слова Корниенко сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Как сообщал OBOZREVATEL, травма защитника "Шахтера" оказалась серьезной. Из-за нее он больше не сыграет в 2020 году.