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Травма Ярмоленко: новые подробности озвучил врач "Динамо"

3.5тЧитать материал на украинском

Операция, которую перенес полузащитник сборной Украины и клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко после тяжелой травмы, полученной в лондонском дерби, не самая сложная процедура, рассказал доктор киевского "Динамо" Леонид Миронов.

" Намного важнее процесс реабилитации после нее. Насколько мне известно, восстановление займет около шести месяцев, но не нужно забывать, что потом необходимо будет еще работать над мышечной массой голени, бедра и общим функциональным состоянием", - рассказал врач "Динамо" сайту zbirna.com.

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По словам Леонида Миронова, ему не известны подробности повреждения, но, естественно, разрыв ахилла - это одна из самых тяжелых травм в футболе.

"Тут многое зависит от конкретного места самого разрыва. Если исходить из озвученных в Англии сроков восстановления, то в данной ситуации повреждена, если так можно сказать, не самая сложная часть ахилла. В свое время у Евгения Макаренко был разрыв внизу ноги, и это намного хуже. Я не хочу делать никаких прогнозов, а просто пожелаю Андрею скорейшего возвращения в строй. Важно, чтобы он как можно быстрее отошел психологически", - сказал медик в заключении комментария.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Объект
ФК Вест Хэм
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