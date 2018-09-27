Травма лучшего форварда "Динамо": стали известны сроки возвращения игрока

В конце августа "Динамо" потеряло своего ведущего форварда - Артема Беседина, который получил повреждение еще в матче 5-го тура УПЛ против "Александрии". Ожидалось, что Беседин после непродолжительного лечения все же может сыграть против "Аякса" в квалификации Лиги чемпионов, но эти встречи Артем пропустил.

По последним прогнозам, сроки возвращения Беседина назывались самыми разными и должны были определиться только на этой неделе. Однако восстановление нападающего прошло гораздо быстрее, и уже в ближайшем матче "Динамо" Артем может выйти на поле.

"Возвращение в общую группу и на поле? Я уже тренируюсь в общей группе, работаю с командой. Ну а когда вернусь на поле - это уже зависит от Александра Николаевича (Хацкевича. - прим. ред.). Посмотрим, как и когда он решит выпустить меня после травмы. Но теоретически я могу сыграть уже в ближайшем матче чемпионата", - сказал Беседин в разговоре с корреспондентом OBOZREVATEL.

Из-за травмы Беседин пропустил не только вышеупомянутые игры с "Аяксом", но и 5 матчей УПЛ, а также первую игру группы Лиги Европы против "Астаны". Без своего ведущего форварда "Динамо" в 8-ми матчах выиграло только дважды (в последних двух матчах - против "Десны" (4:0) и "Мариуполя" (2:0)).

Из-за длительного отсутствия Беседина Хацкевич в поединках с "Мариуполем" и "Десной" впервые поставил центрфорвардом номинального флангового хавбека Беньямина Вербича. Играя на новой позиции, словенец смог забить 2 гола (по голу "Десне" и "Мариуполю").

22-летний Беседин в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 8 матчей во всех турнирах, забив 1 гол (в домашней игре отбора ЛЧ против "Славии").