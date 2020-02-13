Травма лидера "Динамо": киевляне сделали важное заявление

Во время второго зимнего подготовительного сбора, который "Динамо" проводит в Турции, в общую группу вернулись после травм два ключевых футболиста – Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.

Виктор Цыганков и Виталий Буяльский ФК "Динамо"

И если Буяльский пропустил перед этим всего несколько дней тренировок из-за мелкого повреждения, то Цыганков проходил лечение месяц, испытывая проблемы с воспалением мышц.

В четверг, 13 февраля Цыганков и Буяльский приняли участие во всех игровых упражнениях с мячом, а завершили занятие небольшой беговой нагрузкой, проинформировала пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что форвард "Динамо" Артем Беседин, проваливший тест на допинг, готов пойти на смелый шаг перед Евро-2020.

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