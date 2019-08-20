Трансфер согласован: названа зарплата Коноплянки в новом клубе

Руководство турецкого "Бешикташа" согласовало с немецким "Шальке" трансфер футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки.

Стоимость перехода 29-летнего хавбека — около 3 миллионов евро, сообщает NTV Spor.

По утверждению СМИ с Коноплянкой будет подписан 4-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Официально о переходе объявят после заключительной встречи сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого "Шальке" настаивал на сумме в 4 млн, тогда как стамбульцы традиционно торговались, намереваясь купить украинца задешево - всего за 2 млн. В итоге золотая середина была найдена.

Напомним, что ранее главным претендентом на Коноплянку считался другой турецкий гранд — "Фенербахче", однако он так и не сошелся в цене с нынешним обладателем прав на украинского игрока.

В начале лета в "Шальке" "поставили крест" на Евгение Коноплянке, заявив, что полузащитнику нужно искать "новый вызов".

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