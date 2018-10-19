Трансфер Неймара: "Барселона" выступила с заявлением

Каталонская "Барселона" прокомментировала слухи о возможном возвращении бразильского форварда Неймара. "Сине-гранатовые" не рассчитывают на нападающего ПСЖ.

Вице-президент каталонского клуба Хорди Кардонер в эфире программы на Cadena SER Catalunya заявил, что "Барселона" не обсуждала приобретение футболиста.

"Совет "Барселоны" не рассматривал возможность возвращения Неймара, поэтому на этот вопрос на сегодняшний момент нет ответа, так как никто его не обсуждал. Это он ушел. Если бы это мы захотели разорвать с ним контракт, все было бы иначе. В любом случае, если бы Неймар должен был вернуться, мы бы обсуждали это на встрече, однако до сих пор этого не случилось", - цитирует Кардонера sport.es.

Неймар Paris Saint-Germain

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что Неймар летал в "Барселону" для обсуждения контракта с клубом.

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