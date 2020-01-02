Трансфер легионера "Динамо": появились новые подробности

"Коринтианс" не будет платить за аренду полузащитника киевского "Динамо" Сидклея до конца 2020 года.

Как сообщает Tribuna, бразильский клуб полностью покроет зарплату футболиста, а также заплатит ему бонус при подписании соглашения.

Сидклей Динамо Киев от Шурика

Также команды обсудили возможность выкупа игрока по окончанию аренды.

Напомним, что ранее "Динамо" было не готово отпускать Сидклея бесплатно, требуя 1 млн евро за годичную аренду и 5 млн евро за полноценный трансфер.

В нынешнем сезоне бразилец не появлялся на поле в матчах первой команды, сыграв 12 поединков за молодежный состав, отличившись 1 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин сменит клуб в зимнее трансферное окно.

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