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2 января • обновлено в 15:00
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Трансфер легионера "Динамо": появились новые подробности

1.1т
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"Коринтианс" не будет платить за аренду полузащитника киевского "Динамо" Сидклея до конца 2020 года.

Как сообщает Tribuna, бразильский клуб полностью покроет зарплату футболиста, а также заплатит ему бонус при подписании соглашения.

Сидклей

Сидклей

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Также команды обсудили возможность выкупа игрока по окончанию аренды.

Напомним, что ранее "Динамо" было не готово отпускать Сидклея бесплатно, требуя 1 млн евро за годичную аренду и 5 млн евро за полноценный трансфер.

В нынешнем сезоне бразилец не появлялся на поле в матчах первой команды, сыграв 12 поединков за молодежный состав, отличившись 1 раз.

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Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин сменит клуб в зимнее трансферное окно.

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Тема
Трансферы
Персона
Сидклей
Теги
ФК Коринтианс ФК Динамо Киев
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