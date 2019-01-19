Трансфер Коноплянки сорвался из-за экс-игрока "Динамо"

Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка не перейдет в "Бешикташ" из гельзенкирхенского "Шальке". Наставник турецкого клуба Шенол Гюнеш наложил вето на трансфер украинца.

По словам главного тренера "черных орлов", в его обойме достаточно сильных игроков, включая бывшего футболиста киевского "Динамо" Джермейна Ленса.

"У меня в составе есть Куарежма и Ленс, лучше я продолжу работать с ними. Мы не заинтересованы в Коноплянке", - цитирует Гюнеша Sportx.

Евгений Коноплянка Eurosport

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Шальке" больше не рассчитывает на Евгения Коноплянку. Украинский футболист попал в немилость после того, как вместе со своими партнерами по команде отпраздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов в ночном клубе и вернулся домой под утро.

В СМИ появилась информация об интересе "Бешикташа" к полузащитнику сборной Украины. Турецкие фанаты забросали Коноплянку комментариями в Instagram, с просьбой перейти в их клуб.

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