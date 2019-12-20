Главная Новости
20 декабря • обновлено в 13:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Трансфер игрока "Шахтера" в "Баварию": появились новые подробности

1.6т
Читать материал на украинском

"Бавария" не предлагала "Шахтеру" 50 миллионов евро за бразильского полузащитника команды Тете, несмотря на появившуюся информацию об этом во многих СМИ.

Как сообщает агентство Bild, главной трансферной целью "Баварии" является игрок "Манчестер Сити" Лерой Сане, который сейчас восстанавливается от травмы крестообразных связок колена. Немец может перейти в стан чемпионов Германии уже зимой.

Тете

Тете

Football.ua

Новости
Распродажа в "Динамо": СМИ назвали футболистов, от которых избавится клуб

Напомним, ранее появилась информация о том, что баварцы договорились с "Шахтером" о переходе Тете за 50 миллионов евро, а агент футболиста был уведомлен клубом о поступившем от "Баварии" предложении. В нынешнем сезоне на счету бразильца 4 гола и 4 ассиста в 18 матчах за "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим в новом рейтинге английской Премьер-лиги.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персона
Тете
Теги
ФК Шахтер ФК Бавария
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги