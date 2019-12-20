Трансфер игрока "Шахтера" в "Баварию": появились новые подробности

"Бавария" не предлагала "Шахтеру" 50 миллионов евро за бразильского полузащитника команды Тете, несмотря на появившуюся информацию об этом во многих СМИ.

Как сообщает агентство Bild, главной трансферной целью "Баварии" является игрок "Манчестер Сити" Лерой Сане, который сейчас восстанавливается от травмы крестообразных связок колена. Немец может перейти в стан чемпионов Германии уже зимой.

Тете Football.ua

Напомним, ранее появилась информация о том, что баварцы договорились с "Шахтером" о переходе Тете за 50 миллионов евро, а агент футболиста был уведомлен клубом о поступившем от "Баварии" предложении. В нынешнем сезоне на счету бразильца 4 гола и 4 ассиста в 18 матчах за "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим в новом рейтинге английской Премьер-лиги.

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