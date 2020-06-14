Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу.

Таким образом глава государства отреагировал на решение Федерации соккера США позволить футболистам вставать на одно колено во время исполнения гимна.

Трамп в знак протеста отказался смотреть матчи сборной США по футболу

Этот жест стал известный в 2016 году, после поступка Колина Каперника — бывшего квотербека клуба НФЛ. Во время исполнения гимна США темнокожий игрок в американский футбол вместо того, чтобы встать, опускался на одно колено. Когда на это обратили внимание, Каперник заявил в интервью, что он отказывается "вставать в честь флага страны, которая угнетает своих темнокожих граждан", и выразил солидарность с движением "Black Lives Matter".

Как сообщал OBOZREVATEL, темнокожий американец Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после жестоких действий полиции во время задержания. Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны.

Ранее знаменитый британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пришел на протест "Black Lives Matter" в Уотфорде на костылях.