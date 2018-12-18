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Трагическая смерть вратаря в Беларуси: стали известны подробности

2.1тЧитать материал на украинском

Известный вратарь белорусского футбольного клуба Андрей Щербаков разбился из-за сильного гололеда на трассе. Об этом рассказал один из очевидцев трагедии.

Трагическая смерть вратаря в Беларуси: стали известны подробности

"За 15 минут до этого страшного ДТП я вылетел в кювет, у меня все живы, приехал сотрудник ГАИ и его на том участке занесло. Он вышел из авто и подошел к нам, буквально через 2 мин и произошло это ДТП. Мы с ним подбежали к автомобилям, еще через мин 5 еще одну легковушку начало крутить за ней фуры еле остановились, там участок дороги метров 300 был с гололедом, вот и хватило", — говорится в сообщении.

Трагическая смерть вратаря в Беларуси: стали известны подробности
Трагическая смерть вратаря в Беларуси: стали известны подробности
Трагическая смерть вратаря в Беларуси: стали известны подробности

Эту теорию косвенно подтверждает брат погибшего, Егор Богатенко.

"Он водитель был аккуратный, каждую ямку объезжал. Я знаю это, потому что ездил с ним в автомобиле. Да и машина находилась в исправном состоянии. Они ехали из Минска в Витебск — возвращались из отпуска, который провели в Египте. До сих пор не можем в это поверить, в шоке от произошедшего", — цитирует Егора auto.tut.by.

Трагическая смерть вратаря в Беларуси: стали известны подробности
Трагическая смерть вратаря в Беларуси: стали известны подробности

Единственный выживший младший сын Андрея Щербакова — трехлетний Глеб — сейчас находится в Витебске, где его продолжают обследовать медики. Врачи диагностировали у него перелом стопы. Мальчик был в автокресле.

"Конечно, мы будем с ним рядом и сделаем все что нужно. Сейчас надо убедиться, что его здоровью ничто не угрожает. Кто будет опекуном маленького Глеба, пока не решено. Предположительно, эти функции возьмет на себя мама Андрея Щербакова", — подытожил брат покойного.

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Напомним, что страшная авария произошла около 19:00 17 декабря на 543-м километре автотрассы М1 "Брест — Минск — Граница Российской Федерации". В результате ДТП Андрей, его жена и шестилетний сын скончались на месте.

Место
Беларусь
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