Трагедия у новичка "Динамо": "Шахтер" отреагировал на скандал

Донецкий "Шахтер", победивший накануне "Динамо" в матче чемпионата Премьер-лиги, принес извинения нападающему киевлян Жерсону Родригесу за дикий комментарий под постом игрока в Instagram.

"Жерсон, мы искренне сожалеем о написанном комментарии вчера. Это была ошибка. Пожалуйста, прими наши извинения", - написал Instagram-аккаунт "Шахтера".

Жерсон Родригес ФК "Динамо"

Весь сыр-бор разгорелся в субботу, 10 августа, когда Жерсон Родригес забил в ворота "Шахтера" свой дебютный гол за "Динамо", который посвятил памяти умершей в начале мая матери. "Мама, люблю тебя и скучаю", - написал Жерсон Родригес.

ФК "Шахтер" по-хамски отреагировал на пост футболиста команды соперника: "Ты выбрал неправильную команду".

Спустя 15 часов комментарий был удален, но позже "Шахтеру" пришлось извиняться перед динамовцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Динамо" после драки унизил двоих игроков "Шахтера", назвав одного из них клоуном.

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