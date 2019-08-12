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Трагедия у новичка "Динамо": "Шахтер" отреагировал на скандал

2.1т Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер", победивший накануне "Динамо" в матче чемпионата Премьер-лиги, принес извинения нападающему киевлян Жерсону Родригесу за дикий комментарий под постом игрока в Instagram.

"Жерсон, мы искренне сожалеем о написанном комментарии вчера. Это была ошибка. Пожалуйста, прими наши извинения", - написал Instagram-аккаунт "Шахтера".

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

ФК "Динамо"

Новости
Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили драку после матча - опубликовано видео

Весь сыр-бор разгорелся в субботу, 10 августа, когда Жерсон Родригес забил в ворота "Шахтера" свой дебютный гол за "Динамо", который посвятил памяти умершей в начале мая матери. "Мама, люблю тебя и скучаю", - написал Жерсон Родригес.

Mama love you 🙏🏾❤️👑miss you

Публикация от Gerson Rodrigues (@gerson_rodrigues_11)

ФК "Шахтер" по-хамски отреагировал на пост футболиста команды соперника: "Ты выбрал неправильную команду".

Трагедия у новичка "Динамо": "Шахтер" отреагировал на скандал

Спустя 15 часов комментарий был удален, но позже "Шахтеру" пришлось извиняться перед динамовцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Динамо" после драки унизил двоих игроков "Шахтера", назвав одного из них клоуном.

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Тема
Динамо - Шахтер
Персона
Жерсон Родригес
Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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Czarniecki Jan
Czarniecki Jan
кроти ахметова смердять руцкім мірам
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