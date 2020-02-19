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20 февраля • обновлено в 02:08
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"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг": видеообзор плей-офф Лиги чемпионов

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Английский "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов неожиданно уступил дома немецкому "РБ Лейпциг". Встреча в Лондоне завершилась с счетом 0:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться видеообзором поединка.

"Тоттенхэм" Англия – "РБ Лейпциг" Германия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 58, пенальти Вернер.

Тоттенхэм – Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64).

РБ Лейпциг – Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Анхелиньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер (Форсберг, 83), Забитцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77).

Предупреждения: Ло Чельсо (10), Забитцер (12), Вернер (33), Дэвис (56), Нкунку (72), Ламела (90).

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Напомним, что по ходу группового турнира ЛЧ, у "шпор" сменился главный тренер. Вместо Маурисио Почеттино команду возглавил одиозный Жозе Моуриньо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Место
Англия Лондон
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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