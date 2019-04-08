Тоттенхэм — Манчестер Сити: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

Английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" во вторник, 9 апреля, сыграют первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на новой арене клуба из "Лондона" – "Тоттенхэм Хотспур". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть английское дерби в Лиге чемпионов можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 1". Показ игры традиционно будет сопровождать аналитическая студия.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Кроме того, трансляцию из столицы Великобритании запланировали в своей сетке российский вещатель "Матч! Футбол 2" и белорусский "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сможет сыграть в первом четвертьфинале с "Тоттенхэмом" из-за повреждения, которое он получил в одном из недавних матчей чемпионата Англии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал