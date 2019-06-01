Тоттенхэм - Ливерпуль: видеообзор финала Лиги чемпионов

В столице Испании на стадионе "Ванда Метрополитано" состоялся финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019. В решающем поединке английский "Ливерпуль" обыграл земляков из "Тоттенхэма" - 2:0.

"Красные" забили два гола в начале и в конце встречи. Отметились Силах и Ориги.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль и предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этой битвы.

Напомним, что 29 мая лондонский "Челси", обыграв "Арсенал" в финале Лиги Европы (4:1), стал победителем этого турнира в сезоне 2018/2019.

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