Тоттенхэм - Ливерпуль: онлайн видео голов

В Мадриде в финале Лиге чемпионов сезона 2018/2019 играют английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Уже на 34 секунде "красные" заработали пенальти, который безупречно реализовал египтянин Мохаммед Салах.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль и предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

"Тоттенхэм" Англия – "Ливерпуль" Англия 0:1

Тоттенхэм – Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

Ливерпуль – Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Гол: 0:1 – 2, пенальти Салах.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как украинским болельщикам лучше смотреть финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

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