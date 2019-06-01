Тоттенхэм - Ливерпуль: онлайн видео голов

В Мадриде в финале Лиге чемпионов сезона 2018/2019 играют английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
Уже на 34 секунде "красные" заработали пенальти, который безупречно реализовал египтянин Мохаммед Салах.
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль и предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.
"Тоттенхэм" Англия – "Ливерпуль" Англия 0:1
Тоттенхэм – Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.
Ливерпуль – Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Гол: 0:1 – 2, пенальти Салах.
Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как украинским болельщикам лучше смотреть финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".
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