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Тоттенхэм – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Каталонская "Барселона" в одном из центральных матче второго тура Лиги чемпионов сыграет на выезде с английским "Тоттенхэмом". Команды встретятся на поле легендарного стадиона "Уэмбли" в среду, 3 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Барселона. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Команды не пересекались друг с другом с далекого 1982 года. Тогда в полуфинале Кубка обладателей кубков каталонский гранд оказался сильнее. На выезде "Барса" добыла ничью 1:1, а в столице Каталонии "шпоры" минимально уступили – 0:1.

Лига чемпионов. 2-й тур
Группа B

Лондон, стадион “Уэмбли"
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

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"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) – "Барселона" (Испания) – 0:0

"Тоттенхэм" (ориентировочный состав): Гаццанига – Триппьер, Санчес, Альдервейрельд, Роуз – Дайер, Уинкс – Моура, Ламела, Сон – Кейн

"Барселона" (ориентировочный состав): Тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Коутиньо – Месси, Суарес, Дембеле

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2 ЧАСА ДО МАТЧА. Добрый вечер, дорогие друзья! В Лондоне сегодня проходит интереснейшая битва двух фаворитов Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси заварил конфликт в команде из-за неудачных результатов.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
АнглияЛондон
Объекты
Тоттенхэм ХотспурФК Барселона
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